Японская NHK купила права на показ «Шерлока в России» с Матвеевым

Японская медиакомпания NHK Enterprises купила права на показ российского сериала «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым, сообщает The Hollywood Reporter.

В Японии сериал будет показывать канал AXN Mystery, принадлежащий Sony Pictures Entertainment. Премьера сериала запланирована на 14 февраля.

Руководство канала называет российский сериал уникальным и отличающимся от других телеадаптаций историй о сыщике Шерлоке Холмсе.

Премьера сериала «Шерлок в России», в котором легендарный сыщик из книг Артура Конана Дойла приезжает в Петербург XIX века, чтобы поймать Джека-потрошителя, состоялась в России в октябре 2020 года.

Главные роли в шоу, кроме Матвеева, исполнили Ирина Старшенбаум и Владимир Мишуков.