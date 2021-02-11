В Кремле ответили на вопрос о «манифесте» Богомолова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о «манифесте» режиссера Константина Богомолова, раскритиковавшего современную Европу.

Представитель Кремля сказал, что Богомолов имеет право на свою точку зрения, но в Кремле высказывание автора комментировать не будут.

Колонка Богомолова под названием «Похищение Европы 2.0» была опубликована в «Новой газете» 10 февраля. В частности, в своем тексте Контстантин Богомолов сравнил приверженцев «новой этики» с националистами и предложил строить в России собственную Европу.