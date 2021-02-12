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Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, 2017 год Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, 2017 год

Кустурица привился вакциной «Спутник V»

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Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС.

Режиссер сделал первый укол, следующий — 17 февраля, рассказал он.

По словам Кустурицы, большинство сербов доверяют именно российской вакцине. «Эта вакцина для нас самая важная», — отметил режиссер.

31 декабря Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии выдало разрешение на применение вакцины «Спутник V». С 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Ранее стало известно, что Сербия ведет переговоры с Россией о закупке вакцины «Спутник лайт».

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