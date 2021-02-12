Певец и композитор Александр Малинин в третий раз стал дедушкой.

Ранее Малинин упоминал, что в его семье ожидается пополнение. «Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!» — рассказал в Instagram народный артист России.

У Александра Малинина уже есть двое внуков — Платон и Арианна. Они родились в семье Антона — усыновленного артистом сына его супруги Эммы от предыдущих отношений. У Малинина также есть кровные дети Никита, Кира, Фрол и Устинья. Кто именно подарил певцу нового наследника, он не уточнил.

Ранее сообщалось, что вдовец Жанны Фриске снова станет отцом.