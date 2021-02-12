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Новости культуры

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Актриса Алиса Фрейндлих выступает на концерте &laquo;Признание в любви&raquo; благотворительного фонда &laquo;Артист&raquo; в Московском доме музыки, 2012 год Актриса Алиса Фрейндлих выступает на концерте &laquo;Признание в любви&raquo; благотворительного фонда &laquo;Артист&raquo; в Московском доме музыки, 2012 год

Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

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Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса и реабилитации, передает ТАСС со ссылкой на директора Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяну Архипову.

По словам Архиповой, сейчас Фрейндлих чувствует себя хорошо. «И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу. Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы», — сказала директор, добавив, что в БДТ ждут возвращения Алисы Фрейндлих на сцену.

Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. В течение месяца актриса находилась в реанимационной палате, 26 января ее перевели в лечебное отделение.

25 декабря 2020 года Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом. После госпитализации состояние актрисы оставалось тяжелым.

21 января врачи сообщили о положительной динамике состояния Фрейндлих. 26 января ее перевели из реанимации в лечебное отделение. 4 февраля стало известно, что Фрейндлих получила отрицательный результат теста на коронавирус.

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