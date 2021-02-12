Вдова Михаила Круга считает, что шансонье предчувствовал смерть

Вдова шансонье Михаила Круга Ирина Круг считает, что певец предчувствовал свою смерть. Об этом она рассказала в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Круг переживал накануне своего юбилея. «Скоро мне будет 40 лет, черный день, я предчувствую его. Но главное, я хочу успеть поставить на ноги сына и чувствую, что у меня родится и еще один сын», — цитирует покойного Круга жена.

Когда к Круга родился сын, он пожелал, чтобы Бог дал «его вырастить».

Михаил Круг был застрелен 1 июля 2002 года. 40 лет ему исполнилось 7 апреля того же года.

Ранее певец Михаил Муромов представил свою версию убийства музыканта Игоря Талькова.