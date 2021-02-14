Лоза призвал Россию отказаться петь на английском языке на «Евровидении»

Композитор и певец Юрий Лоза обратился к российским артистам с призывом не исполнять песни на английском языке в рамках конкурса «Евровидение». Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что музыкальный конкурс может стать площадкой для популяризации русской культуры, как это делают участники из Франции и Италии.

По его словам, при этом России стоит продолжать отправлять своих представителей на «Евровидение», несмотря на ухудшение отношений с европейскими странами.

Музыкант подчеркнул, что исполнение песен на национальном языке даст возможность заслужить уважение других стран.

«(Участник «Евровидения» 2008 года Дмитрий. — «Газеты.Ru») Билан спел по-английски, занял первое место и поехал на гастроли в Сыктывкар, потому что никому он как англоязычный певец не нужен. Если мы хотим, чтобы нас куда-то приглашали, мы должны быть оригинальны и самобытны», — заключил Лоза.

В 2021 году международный конкурс пройдет в Нидерландах. При этом оргкомитет «Евровидения» отказался от привычного формата конкурса.