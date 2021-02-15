Экс-супруга Епифанцева будет судиться с напавшей на нее женщиной

Пострадавшая в драке экс-супруга актера Владимира Епифанцева Анастасия Веденская будет судиться с напавшей на нее в одном из баров Санкт-Петербурга женщиной.

Адвокат актрисы утверждает, что причиненный вред здоровью Веденской можно расценить и как средний, и как тяжкий. В заявлении в полицию она указала, что просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, причинившее ей телесные повреждения. «Анастасия настроена привлечь данную девушку к ответственности без всякой компенсации. Ей не нужны деньги и извинения, она просто хочет наказать ее по всей строгости закона, а в этом случае законом предусмотрено лишение свободы до семи лет», — пояснил адвокат в эфире передачи «Ты не поверишь!».

Актриса ездила в Петербург на премьерный показ фильма «Дочь тьмы», где исполняла главную роль. Вечером 10 февраля она вернулась со старшим сыном в отель и осталась посидеть в ресторане гостиницы с режиссером Ростиславом Мусаевым и его знакомой парой. В ходе посиделок в Веденскую бросили стеклянный бокал, она позвала на помощь Епифанцева, завязалась драка.

В больнице Веденской поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма. Ранее она показала селфи с травмами в Instagram.