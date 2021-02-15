С Боярского взыщут невыплаченный штраф за нарушение ПДД

В отношении народного артиста РСФСР Михаила Боярского, не оплатившего штраф ГИБДД на сумму 3 тыс. руб., возбуждено исполнительное производство.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные главного управления ФССП по Санкт-Петербургу. «Должник… Боярский Михаил Сергеевич… (дата рождения) 26 декабря 1949 года. Исполнительное производство… от 12 февраля 2021 года… Сумма непогашенной задолженности… штраф ГИБДД 3 тыс. руб.», — отмечается в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов.

Штраф будет взыскан на основании акта по делу об административном правонарушении от 30 ноября 2020 года, составленного отделом ГИБДД по Центральному району.

Сам Боярский эти сообщения пока не комментирует.

В октябре 2020 года в ГИБДД региона рассказали, что ведомство проводит проверку по факту публикации в СМИ видеоролика, в котором автомобиль артиста паркуется на встречной полосе для общественного транспорта. На записи видно, как из машины выходит похожий на Боярского человек. Уточнялось, что ответственность за правонарушение лежит на водителе автомобиля, а не на его владельце.