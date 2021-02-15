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Новости культуры

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Певец Иосиф Кобзон во время выступления на фестивале в Юрмале, 2009 год Певец Иосиф Кобзон во время выступления на фестивале в Юрмале, 2009 год

Вдова Кобзона впервые рассказала о его тайном сыне

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Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире телеканала НТВ впервые раскрыла детали о приемном сыне.

«Он нам достался ребенком. Он живет в Армении, и когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием», — сказала женщина.

Вдова певца также рассказала, что Кобзон ей изменил, но она смогла простить. Женщина отметила, что ей повезло встретить кого-то, кого она любила столько лет.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. У певца есть сын Андрей, дочь Наталья и семь внуков.

Ранее стало известно, что памятник Иосифу Кобзону может появиться в центре Москвы.

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