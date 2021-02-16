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Новости культуры

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Кирилл Трубецкой Кирилл Трубецкой

Актера Кирилла Трубецкого обманули на 50 тысяч рублей

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Сыгравший в сериалах «Кухня» и «Содержанки» актер Кирилл Трубецкой обратился в полицию с заявлением на своего приятеля, сообщает «Пятый канал».

Утверждается, что Трубецкой дал знакомому в долг 50 тыс. руб. в марте 2020 года года. Приятель обещал вернуть долг через пару месяцев, но обманул Трубецкого, а позже перестал выходить на связь.

Полицейские ведут проверку по факту заявления.

Ранее сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал о том, как поверил онлайн-мошеннице в социальных сетях и перевел ей небольшую сумму денег.

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