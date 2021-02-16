Госпитализирован Михаил Боярский

Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на супругу актера Ларису Луппиан.

Диагноз актера пока неизвестен, коронавирус у него не подтвержден. Десять дней назад Боярский прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. «Видимо, сосудистая реакция. Может быть, отпустят домой, жду решения врачей», — уточнила Луппиан.

Известно, что Боярский в сознании. В телефонном разговоре актер заявил, что у него уже все в порядке.

Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом народного артиста СССР Юрия Соломина.