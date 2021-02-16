Стали известны подробности госпитализации Михаила Боярского

Стали известны подробности госпитализации 71-летнего актера Михаила Боярского, сообщает Telegram-канал РБК.

Скорую помощь Боярскому вызвали 15 февраля. Артиста госпитализировали из-за повышения температуры и появления симптомов ОРВИ. При этом экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус. «У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что», — рассказала его супруга Лариса Луппиан.

В январе 2021 года Михаил Боярский сделал прививку от коронавирусной инфекции.

О госпитализации Михаила Боярского Лариса Луппиан сообщила 16 февраля. Она предполагала, что причиной ухудшения самочувствия мужа может быть «сосудистая реакция».