Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Лариса Кичанова Лариса Кичанова

Названа возможная причина смерти актрисы Ларисы Кичановой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Директор Малого театра Тамара Михайлова назвала возможную причину смерти заслуженной артистки России Ларисы Кичановой.

В беседе с «Московским комсомольцем» она отметила, что причиной смерти могли стать осложнения, связанные с коронавирусом.

О смерти 71-летней Кичановой стало известно 16 февраля. В этот же день в театре сообщили о госпитализации с коронавирусом худрука учреждения культуры — Юрия Соломина.

Лариса Кичанова родилась в Оренбурге. После окончания ГИТИСа в 1972 году была принята в Государственный академический Малый театр. Играла княжну Мстиславскую в спектакле «Царь Федор Иоаннович», Лизаньку в постановке «Достигаев и другие», Татьяну Хрущ в »Любови Яровой», Наталью Дмитриевну в «Дядюшкином сне», Устинью Наумовну в спектакле «Свои люди — сочтемся!» и др.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.