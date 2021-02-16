Названа возможная причина смерти актрисы Ларисы Кичановой

Директор Малого театра Тамара Михайлова назвала возможную причину смерти заслуженной артистки России Ларисы Кичановой.

В беседе с «Московским комсомольцем» она отметила, что причиной смерти могли стать осложнения, связанные с коронавирусом.

О смерти 71-летней Кичановой стало известно 16 февраля. В этот же день в театре сообщили о госпитализации с коронавирусом худрука учреждения культуры — Юрия Соломина.

Лариса Кичанова родилась в Оренбурге. После окончания ГИТИСа в 1972 году была принята в Государственный академический Малый театр. Играла княжну Мстиславскую в спектакле «Царь Федор Иоаннович», Лизаньку в постановке «Достигаев и другие», Татьяну Хрущ в »Любови Яровой», Наталью Дмитриевну в «Дядюшкином сне», Устинью Наумовну в спектакле «Свои люди — сочтемся!» и др.