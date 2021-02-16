Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Олег Валкман в сериале &laquo;След&raquo; (2007-2021) Олег Валкман в сериале &laquo;След&raquo; (2007-2021)
Олег Валкман в сериале &laquo;Штрафбат&raquo; (2004) Олег Валкман в сериале &laquo;Штрафбат&raquo; (2004)
Кирилл Плетнев и Олег Валкман в телефильме &laquo;Приказано уничтожить. Операция &laquo;Китайская шкатулка&raquo; (2009) Кирилл Плетнев и Олег Валкман в телефильме &laquo;Приказано уничтожить. Операция &laquo;Китайская шкатулка&raquo; (2009)
Олег Валкман в сериале &laquo;Грач&raquo; (2012) Олег Валкман в сериале &laquo;Грач&raquo; (2012)
Олег Валкман в сериале &laquo;Час Волкова &mdash; 2&raquo; (2008) Олег Валкман в сериале &laquo;Час Волкова &mdash; 2&raquo; (2008)
Олег Валкман в сериале &laquo;Кодекс чести &mdash; 1&raquo; (2002) Олег Валкман в сериале &laquo;Кодекс чести &mdash; 1&raquo; (2002)
Олег Валкман и Олег Егоров в сериале &laquo;Эшелон&raquo; (2005) Олег Валкман и Олег Егоров в сериале &laquo;Эшелон&raquo; (2005)
Олег Валкман в фильме &laquo;Послушай, не идет ли дождь...&raquo; (1999) Олег Валкман в фильме &laquo;Послушай, не идет ли дождь...&raquo; (1999)

В Москве простились с актером Олегом Валкманом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В 29-й больнице прошла церемония прощания с актером Олегом Валкманом, сообщает «СтарХит».

На траурное мероприятие пришли коллеги, друзья артиста и его единственная родственница — племянница Алена с трехмесячным ребенком. Кроме того, на прощании присутствовала бывшая избранница Валкмана.

«Дорогой Олег, злюсь немного, потому что не жалел ты себя. Добрее человека я не встречала в нашем актерском цеху. Не обижался ни на что. Любил свое дело, любил людей вокруг себя», — сказала во время прощания коллега Валкмана по сериалу «След» Ольга Копосова.

Гроб с телом актера после траурной церемонии отвезут в Нижний Новгород. Там Олега Валкмана похоронят на местном кладбище.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года. Играл в сериалах «След», «Штрафбат», «Телохранитель-2», «Эшелон», «Громовы» и других кинопроектах.

О смерти актера стало известно 13 февраля. Смерть 53-летнего актера наступила неожиданно. Известно, что за день до смерти Валкман почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.