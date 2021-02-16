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Новости культуры

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Арт-группа &laquo;Хор Турецкого&raquo; Арт-группа &laquo;Хор Турецкого&raquo;

Украина внесла в черный список трех российских музыкантов из «Хора Турецкого»

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Министерство культуры и информационной политики Украины добавило в черный список еще троих российских музыкантов из российской группы «Хор Турецкого», в том числе их основателя и продюсера коллектива Михаила Турецкого.

На прошлой неделе пятерым артистам музыкального коллектива «Хор Турецкого» и двум актерам фильма «Крым» запретили въезд на Украину. На сайте украинского Министерства культуры и информационной безопасности говорится, что их действия «создают угрозу национальной безопасности страны».

Во вторник в черный список попали еще три участника группы — Игорь Зверев, Евгений Тулинов и Михаил Турецкий. Всего в настоящее время в списке числятся 174 человека.

В конце январе Украина запретила въезд в страну еще пяти российским артистам. В «перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности», вошли Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.

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