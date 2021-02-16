Disney показала первый постер приквела «101 далматинца» с Эммой Стоун

Студия Disney представила первый постер фильма «Круэлла» о злодейке Стервелле (Круэлле) Де Виль из «101 далматинца», которую сыграла актриса Эмма Стоун.

Постер появился на официальной странице Disney в Twitter. На нем изображена Стоун в образе известной злодейки. Снимок выполнен в черно-белой гамме. Также внизу постера написана приблизительная дата выхода картины — май 2021 года.

Постановщиком картины выступает Крэйг Гиллеспи, авторами сценария – Дэна Фокс и Тони МакНамара. Первый трейлер фильма должен появиться 17 февраля.

В январе «Газета.Ru» писала, что крупнейшим голливудским студиям вновь приходится переносить даты выхода в прокат высокобюджетных проектов из-за сохраняющихся ограничений на работу кинотеатров в США и по всему миру.