На Netflix выйдет аниме-сериал по мотивам игры Dota 2

Стриминговый сервис Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам компьютерной игры Dota 2. Об этом сообщается на официальной странице игры в Twitter.

«Мы рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota, как никогда раньше», — говорится в твите.

Премьера сериала состоится на Netflix 25 марта.

Dota 2 была разработана корпорацией Valve и вышла в июле 2013 года. Это многопользовательская компьютерная игра, которая в настоящий момент входит в перечень киберспортивных дисциплин.

Ранее генеральный директор Valve рассказал о разработке устройства для трансляции игр в мозг.