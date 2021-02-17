Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Певец Филипп Киркоров во время концерта &laquo;Песня года&raquo; в Москве, 7 декабря 2019 года Певец Филипп Киркоров во время концерта &laquo;Песня года&raquo; в Москве, 7 декабря 2019 года

Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву в течение пяти лет в Вильнюсском окружном административном суде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя судебной инстанции Аудриса Кутрявичюса.

По словам Кутрявичюса, жалоба поступила 15 февраля. Суд рассмотрит ее в рабочем порядке.

Киркорова внесли в «черный список» на въезд в Литву 19 января 2021 года. МИД страны утверждал, что посещавший Крым артист «распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине».

20 января стало известно, что Киркоров будет судиться с Литвой из-за внесения в «черный список». Его адвокат Александр Добровинский заявлял, что после суда в Литве Киркоров может обратиться в ЕСПЧ.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.