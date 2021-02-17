Умер американский радиоведущий Раш Лимбо

Популярный американский радиоведущий-консерватор Раш Лимбо умер в возрасте 70 лет после продолжительной борьбы с раком легких, сообщила его супруга Кэтрин. Ее слова приводит Mediaite.

«С глубокой печалью я должна поделиться с вами тем, что наш любимый Раш, мой замечательный муж, скончался сегодня утром из-за осложнений, вызванных раком легких», – заявила жена ведущего в эфире радиошоу.

Раш Лимбо родился 12 января 1951 года в семье с республиканскими взглядами, его карьера на радио началась в 16-летнем возрасте. Наибольшую известность ему принесло собственное радиошоу The Rush Limbaugh Show. 3 февраля 2020 года в ходе радиоэфира ведущий сообщил, что врачи диагностировали у него прогрессирующий рак легких.