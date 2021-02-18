Ленни Кравиц присоединится к Дженнифер Лопес в фильме «Брак по залету»

Американский певец Ленни Кравиц присоединится к Дженнифер Лопес в работе над фильмом «Брак по залету». Об этом сообщает Deadline.

Издание отмечается, что в картине, съемки которой пройдут в Доминиканской республике, также примут участие Чич Мартин («Дети шпионов»), Д'Арси Карден («В лучшем мире»), Десмин Борхес («Утопия») и Джош Дюамель («Трансформеры»). Последний, как предполагается, заменит актера Арми Хаммера, который потерял главную роль из-за обвинений в каннибализме.

В центре сюжета история Грейс и Тома. Гости их свадьбы оказываются в заложниках. Режиссером ленты выступит Джейсон Мур («Идеальный голос»), а сценаристами — Элизабет Мериуэзер («Новенькая») и Марк Хаммер («Любовь с первого взгляда»). Ожидается, что Кравиц исполнит роль экс-бойфренда главной героини.

Дата выходе ленты пока неизвестно, однако производство «Брака по залету» стартует уже в апреле.