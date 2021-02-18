«Я плачу»: Барбара Брыльска отреагировала на смерть Андрея Мягкова

Партнерша актера Андрея Мягкова по съемочной площадке, польская актриса Барбара Брыльска высказалась о смерти артиста в беседе с РИА «Новости».

Брыльска призналась, что очень любила коллегу. «У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — сказала она.

Андрей Мягков и Барбара Брыльска вместе снимались в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также в его продолжении, вышедшем на экраны в 2007 году.

О смерти 82-летнего актера стало известно 18 февраля. По предварительной информации, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Ранее соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова выразили в Госдуме.