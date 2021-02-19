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Новости культуры

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Минкульт нашел нарушения по итогам проверки закупок Третьяковки

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Министерство культуры выявило нарушения во время внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Государственной Третьяковской галереи, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Проверке подверглись закупки, сделанные в 2019-2020 годы. «Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения — директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения», — уточнили в Минкульте.

Кроме того, к трем должностным лицам применены дисциплинарные взыскания.

Минкультуры подготовит изменения в положение о Третьяковской галерее, регламентирующее закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Максимальная стоимость осуществляемой неконкурентным способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет ограничена суммой в 50 млн руб.

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