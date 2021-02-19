Родители Жанны Фриске хотят продать свою долю в квартире певицы

Родители певицы Жанны Фриске решили продать свою часть квартиры покойной певицы, сообщает «Стархит».

Известно, что после смерти артистки две трети жилья унаследовали ее родители, а треть — сын Платон. Сейчас апартаменты остаются в том виде, в каком их оформляла Жанна. Родители Фриске ранее заявляли, что хотели бы подарить внуку квартиру.

Издание утверждает, что отец Платона, шоумен Дмитрий Шепелев, получил документ — уведомление, в котором Владимир и Ольга Фриске предлагают ему приобрести свою часть квартиры за 21 млн руб. «Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему… А по факту предлагают 7-летнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метр», — поделился своим видением ситуации источник в окружении Шепелева.

Уведомление датировано 19 января 2021 года, в течение месяца с момента его получения авторы документа оставляют за собой право продать принадлежащие им доли в праве собственности на квартиру любому лицу.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев снова станет отцом.