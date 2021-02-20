Эдгар Райт снимет ремейк «Бегущего человека»

Британский кинорежиссёр и сценарист Эдгар Райт снимет фильм по роману Стивена Кинга «Бегущий человек». Об этом пишет КиноПоиск.

Проект заказала студия Paramount Pictures. Райт является режиссером фильмов Скотт Пилигрим против всех», «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон». Сценаристом выступит Майкл Бэколл, продюсерами — Саймон Кинберг, Найра Парк и Одри Чон.

Актерский состав пока не разглашается.

Первый фильм по книге «Бегущий человек» был снят в 1987 году. Главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер.

Ранее самым упоминаемым романом в сети стал «Институт» Стивена Кинга.