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Новости культуры

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Сергей Лазарев стал победителем «Танцев со звездами»

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Певец Сергей Лазарев стал победителем 12-го сезона шоу «Танцы со звездами».

Об этом Лазарев, выступавший в паре с танцовщицей Екатериной Осиповой, рассказал у себя в Instagram. «Катюша, ты — боец! Ты мегапрофи, и мне с тобой очень повезло! Это твоя абсолютно заслуженная награда. Спасибо, что была рядом!» — поблагодарил артист партнершу, для которой новый сезон «Танцев со звездами» стал уже пятым по счету.

Финал шоу состоялся в эфире телеканала «Россия 1» 21 февраля.

Ранее Лазарев рассказал о желании записать совместную песню с Топаловым.

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