Худрук театра «На Литейном» рассказал о болезни Александра Жданова

Художественный руководитель театра «На Литейном» Сергей Морозов в беседе с «Пятым каналом» рассказал о продолжительной болезни актера Александра Жданова.

По словам Морозова, Жданов относился к жизни и к работе как к празднику, но из-за болезни перед смертью стал все реже появляться на сцене. «В мелодии театра «На Литейном» этой ноты будет катастрофически не хватать. Несмотря на то, что Александр Михайлович достаточно давно болел и последние месяцы нечасто появлялся в театре, тем не менее мы все ощущали, что он где-то рядом. Даже будучи больным, он всегда шутил по поводу того, что происходит с ним, и что происходит в театре», — поделился Морозов.

Смерть артиста он назвал горькой потерей для театра и всей петербургской культуры.

О смерти 70-летнего артиста Александра Жданова стало известно 22 февраля.