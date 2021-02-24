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Новости культуры

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Юрий Соломин в сцене из спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо &laquo;Филумена Мартурано&raquo; в постановке Стефано де Лука в Малом театре, 2013 год Юрий Соломин в сцене из спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо &laquo;Филумена Мартурано&raquo; в постановке Стефано де Лука в Малом театре, 2013 год

Юрия Соломина готовят к выписке из больницы после лечения COVID-19

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Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила телеканалу «Звезда», что народного артиста СССР Юрия Соломина готовят к выписке из больницы, где он проходил лечение от коронавируса.

Она рассказала, что на необходимые процедуры уйдет два дня, после чего художественный руководитель театра сможет вернуться домой.

По словам Михайловой, в театре надеются, что Соломина выпишут «завтра-послезавтра».

Она отметила, что актер сдал отрицательный тест на COVID-19, он «чувствует он себя хорошо и готов прямо сейчас выйти». «Сразу к работе он не приступит, побудет на карантине. Это общее требование Роспотребнадзора», — рассказала Михайлова.

Положительный тест на коронавирус Юрий Соломин получил 15 февраля. О его госпитализации стало известно 16 февраля.

Народный артист СССР Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Снимался в десятках фильмов, в числе которых «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…» и других картинах.

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