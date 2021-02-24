Юрия Соломина готовят к выписке из больницы после лечения COVID-19

Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила телеканалу «Звезда», что народного артиста СССР Юрия Соломина готовят к выписке из больницы, где он проходил лечение от коронавируса.

Она рассказала, что на необходимые процедуры уйдет два дня, после чего художественный руководитель театра сможет вернуться домой.

По словам Михайловой, в театре надеются, что Соломина выпишут «завтра-послезавтра».

Она отметила, что актер сдал отрицательный тест на COVID-19, он «чувствует он себя хорошо и готов прямо сейчас выйти». «Сразу к работе он не приступит, побудет на карантине. Это общее требование Роспотребнадзора», — рассказала Михайлова.

Положительный тест на коронавирус Юрий Соломин получил 15 февраля. О его госпитализации стало известно 16 февраля.

Народный артист СССР Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Снимался в десятках фильмов, в числе которых «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…» и других картинах.