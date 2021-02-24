Названа дата премьеры сериала «Чикатило»

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko назвали дату выхода сериала «Чикатило». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, релиз ленты в сети состоится 18 марта.

Режиссером сериала выступил Сарик Андреасян. Известно, что в картине снялись актеры Олег Каменщиков, Константин Лавроненко, Евгений Шириков и Николай Козак. При этом исполнитель главной роли остается неизвестным.

«Его (серийного убийцу Андрея Чикатило. — «Газеты.Ru») смело можно назвать преступником века, убийства которого не поддаются осмыслению. Как человек с практически идеальной биографией оказался жестоким убийцей? Что породило в нем зверя? В сериале мы старались ответить именно на эти вопросы», — цитирует Андреасяна пресс-служба.

Режиссер добавил, что съемочная команда работала, стремясь показать «историю становления и поимки убийцы».