Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Эксклюзив

Борис Щербаков объяснил результаты своего теста на коронавирус

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Народный артист России Борис Щербаков опроверг информацию о том, что заболел коронавирусом. В разговоре с «Газетой.Ru» актер подчеркнул, что чувствует себя хорошо и готов уже завтра выйти на сцену театра.

«Для того, чтобы сделать вакцинацию, я пошел проверяться. Первый тест показал положительный результат. Так как я себя хорошо чувствую: у меня нет температуры, я чувствую запахи, я сделал второй тест. Он показал отрицательный результат. Я не на самоизоляции, завтра играю спектакль», – рассказал Борис Щербаков.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что артист заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. Сообщалось также, что врачи якобы опасаются за здоровье Бориса Щербакова.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.