Борис Щербаков объяснил результаты своего теста на коронавирус

Народный артист России Борис Щербаков опроверг информацию о том, что заболел коронавирусом. В разговоре с «Газетой.Ru» актер подчеркнул, что чувствует себя хорошо и готов уже завтра выйти на сцену театра.

«Для того, чтобы сделать вакцинацию, я пошел проверяться. Первый тест показал положительный результат. Так как я себя хорошо чувствую: у меня нет температуры, я чувствую запахи, я сделал второй тест. Он показал отрицательный результат. Я не на самоизоляции, завтра играю спектакль», – рассказал Борис Щербаков.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что артист заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. Сообщалось также, что врачи якобы опасаются за здоровье Бориса Щербакова.