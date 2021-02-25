Пасынок Писаренко рассказал о самочувствии актера перед смертью

Пасынок актера Дмитрия Писаренко Антон Бережной в интервью «Пятому каналу» рассказал о самочувствии артиста перед смертью.

По словам Бережного, 61-летний Писаренко не страдал хроническими заболеваниями, регулярно обследовался и следил за здоровьем, не жаловался на проблемы с самочувствием.

При этом, утверждает Бережной, актер страдал от бессонницы. «В конце недели я должен был вернуться домой. За сутки до этого он перестал выходить на связь. Дмитрий страдал бессонницей, мог уснуть, но телефон всегда работал. Как только появилась возможность, я сразу взял билет, приехал к нему, открыть двери мы не смогли, выломали их и, к сожалению, подтвердились наши самые страшные опасения», — поделился Бережной.

Бережной также рассказал, что планирует запустить фан-портал в память о покойном актере.

Ранее вдова Писаренко рассказала о его предсмертных планах.