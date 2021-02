Продажи второго альбома Daft Punk подскочили на 8000%

Продажи музыки французского электронного дуэта Daft Punk резко выросли на фоне объявление о распаде коллектива. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на данные компании Alpha Data.

Так, количество просмотров видеороликов авторства дуэта поднялось 500% в сравнении с показателями воскресенья, 21 февраля, когда Daft Punk объявили о распаде.

Кроме того, продажи песен подскочили на 1335%, а альбомов — на 2650%.

При этом наибольшей популярностью пользовался второй студийный альбом дуэта Discovery. Его продажи, как уточняет Rolling Stone, выросли на 8000%.

В топ-3 самых популярных треков вошли Harder Better Faster Stronge, показавшая рост на 418%, One More Time, рост которой составил 368% и Get Lucky с ростом на 180%.

Группу Daft Punk Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо основали в Париже в 1993 году. Дебютный альбом выступавших в костюмах роботов музыкантов под названием Homework вышел в 1997 году. Четвертый и последний альбом коллектива Random Access Memories вышел в 2013 году.