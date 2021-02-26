Французский актер Жерар Депардье ответил на обвинения в изнасиловании, передает La Repubblica.

По словам 72-летнего Депардье, он невиновен, а значит, ему нечего бояться. Суд по делу об изнасиловании назначен на 10 марта. «Я насильник? Это просто ложь, и судья мне поверит», — не сомневается актер.

Депардье также раскритиковал современные социальные сети и средства связи за то, что они якобы распространяют ложные и негативные новости.

Об обвинении в адрес Депардье стало известно 23 февраля. По словам 22-летней актрисы, инцидент произошел в 2018 году.

Ранее агент Депардье отреагировал на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании.