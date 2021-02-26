Ведущий НТВ Андрей Норкин упрекнул российских артистов в двойных стандартах, пишет ФАН.

В эфире своей передачи он отметил, что некоторые актеры неодобрительно высказываются о жизни в стране, но при этом зарабатывают в фильмах и театрах с государственным участием. Он упомянул Татьяну Лазареву, Василия Сигарева, Александру Бортич, а также Павла Табакова, который заявлял, что может покинуть Россию, если у него возникнут проблемы с работой. «Не нравится? Вперед! Павел Табаков собрался ехать в другую страну работать. Пусть посмотрит, кто из русских актеров смог там добиться большого успеха. Пальцев одной руки хватит», — сказал он.

Ранее режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает другие страны вводить санкции против России.