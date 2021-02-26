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Новости культуры

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Похитители собак Леди Гаги попали на видео

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Портал TMZ опубликовал видеозапись нападения злоумышленников на выгульщика собак Леди Гаги.

Видео с камеры видеонаблюдения соседа запечатлело белый автомобиль, который подъехал к Райану Фишеру, и двух мужчин, вышедших из машины. Один из них достал оружие и приказал мужчине не сопротивляться.

Фишер ввязался в драку с незнакомцем, но тот выстрелил в него. После похитители забрали двух из троих собак Леди Гаги, третьей удалось убежать.

Сейчас похищенные собаки, французские бульдоги Коджи и Густав, еще не найдены. Подозреваемых в деле о похищении и нападении нет, сама певица сейчас находится в Риме.

Ранее сообщалось, что ФБР занялось похищением собак Леди Гаги.

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