Названа дата прощания с художником-постановщиком «Винни-Пуха» Владимиром Зуйковым

В пресс-службе «Союзмультфильма» рассказали о церемонии прощания с художником-постановщиком «Винни-Пуха» Владимиром Зуйковым. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что прощание с Зуйковым состоится во вторник, 2 марта.

Ранее стало известно о смерти художника-постановщика мультфильма «Винни-Пух» Владимира Зуйкова. Он участвовал в создании более 30 мультфильмов. Среди них — «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, «Икар и мудрецы» и «Халиф-аист».

В «Союзмультфильме» выразили соболезнования родным и близким художника-постановщика.

«Это был человек тонкого, уникального таланта, великий мастер, который вырастил множество преданных и благодарных учеников. Это по-настоящему высокая миссия, и мы сделаем все, чтобы сохранить для будущих поколений наследие мастера», — заявили в пресс-службе.