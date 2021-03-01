Знакомая рассказала о несбывшихся планах экс-участницы «Little Big» Анна Кастельянос

Анна Кастельянос всегда была веселой и открытой, было много планов на жизнь, рассказала «Газете.Ru» приятельница артистки Александра Румянцева.

«Последний раз виделись, когда она была на съемках в салоне красоты. Она всегда была такая веселая, со здоровьем вроде бы все хорошо было. Планов было много, всегда что-то придумывала, у нее был свой тату-салон», – рассказала Александра Румянцева.

Другая знакомая Анны Валентина Чебоксарова подтверждает, на здоровье артистка не жаловалась, поэтому ее кончина стала большой неожиданностью.

«В последний раз мы общались, когда я ее поздравляла с днем рождения. Вообще, каждый раз, когда я писала ей, я интересовалась, как у неё дела, и в последнее время она наоборот говорила, что все хорошо. А вот до этого у неё были некоторые сложности, но именно на здоровье она не жаловалась, по крайней мере настолько, чтобы можно было сильно переживать. Мне очень жаль и грустно, что так вышло, это большая неожиданность», – поделилась Валентина Чебоксарова.

Бывшую участницу группы «Little Big» Анну Кастельянос нашли мертвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Последнее она время не выходила из дома. Артистку навещали волонтеры, которые и нашли тело девушки.