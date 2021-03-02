Богомолов разрешил флиртовать в новых правилах Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram список новых правил Театра на Малой Бронной.

Их Богомолов позаимствовал из этического кодекса Нового Рижского театра, созданного худруком Алвисом Херманисом.

В частности, в них Богомолов заявил, что Театр на Малой Бронной и политкорректность несовместимы. Кроме того, он разрешил в театре шутить на любые темы, рассказывать анекдоты без ограничений, флиртовать и заводить романы как между актерами, так и между зрителямию «В нашем театре могут работать люди с разными политическими взглядами. Чем они разнообразнее — тем лучше и интереснее; в нашем театре можно не только не прятать и не стыдиться своих политических взглядов, но и не бояться открыто их высказывать и спорить о них», — уточнил он.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «манифесте» Богомолова.