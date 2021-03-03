Хью Грант станет злодеем в экранизации Dungeons & Dragons

Хью Грант станет главным злодеем в экранизации настольной игры Dungeons and Dragons, сообщает ScreenRant.

Кроме 60-летнего актера, к команде проекта 19-летняя американская актриса София Лиллис, сыгравшая школьницу Беверли в последней экранизации книги Стивена Кинга «Оно».

Предположительно, герой Хью Гранта будет носить имя Фордж Флетчер.

Также в фильме Джона Фрэнсиса Дэйли и Джонатана Голдштейна снимутся Крис Пайн, Мишель Родригес и Джастис Смит.

Премьера экранизации игры запланирована на 2022 год.

Ранее трейлер фильма «Мортал Комбат» побил рекорд просмотров среди «жестких» роликов.