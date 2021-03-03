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Новости культуры

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«Кинотавр» снова пройдет осенью

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Открытый российский фестиваль «Кинотавр» снова пройдет осенью из-за эпидемиологической обстановки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу смотра.

Предыдущий фестиваль также проходил осенью. «Кинотавр» сохранит традиционный формат. «Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы «Кинотавра» приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно — в сентябре», — объяснили в пресс-службе.

Основной площадкой для показов станет Зимний театр в Сочи. Сейчас организаторы смотра начали прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.

Фестиваль «Кинотавр» будет проходить в Сочи с 18 по 25 сентября.

Ранее сообщалось, что «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского попали в шорт-лист «Оскара».

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