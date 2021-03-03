В Киеве умер актер из сериала «Сваты» Иван Марченко

Актер Иван Марченко умер в Киеве на 44-м году жизни.

Об этом рассказала в Facebook пресс-служба киностудии LeDoyen Studio. «Сегодня после многолетней отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и замечательный человек Иван Марченко», — рассказали в киностудии.

Известно, что онкологическое заболевание у Марченко диагностировали несколько лет назад. Он перенес несколько курсов лечения и операций.

Актер снимался в сериалах «Сваты», «Ментовские войны», «Возвращение Мухтара», «Утесов», «Женский доктор» и др.