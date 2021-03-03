«Бесогон» Михалкова вернется в эфир

Передача «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова вернется в эфире телеканала «Россия 24» 6 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу режиссера, а также на главного редактора ВГТРК Евгения Бекасова.

Как уточнили в пресс-службе, передача возвращается «по многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК». «Руководство канала обещало, что в течение майских праздников те зрители, которые не видели наших «Бесогонов» на YouTube, смогут посмотреть их на «России 24», — рассказали представители Михалкова.

Сам Михалков подчеркнул, что его возвращение на канал «никак не изменит смысла и температуры разговоров со зрителями».

В ВГТРК уточнили, что «Бесогон» будет выходить в эфир еженедельно, а в мае запланирована ретроспектива выпусков программы Никиты Михалкова».

Передача выходила на «России 24» до мая 2020 года. После этого один из выпусков был снят с эфира и «Бесогон» стал выходить в сети.

Ранее сообщалось, что Михалков судится с фанатом из-за роликов «Бесогона».