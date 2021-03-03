Критики назвали фильм-фаворит программы Берлинале

Критики 71-го Берлинского кинофестиваля составили рейтинг фильмов-участников смотра, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на закрытую страницу с топ-листом.
Сейчас фаворитом критиков является фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су «Вступление», состоящий из трех философских новелл о встречах и расставаниях.
У картины 3,3 балла, наибольшие симпатии она вызвала у критиков из Франции и Великобритании.
На втором месте оказались венгерская драма «Естественный свет» и румынская «Сумасшедшее порно».
Берлинский кинофестиваль проходит без гостей в формате онлайн с 1 по 5 марта.
В 2020 году Хон Сан Су получил «Серебряного медведя» Берлинале в номинации «Лучший режиссер» за работу над фильмом «Женщина, которая убежала».
Ранее были объявлены даты проведения «Кинотавра».