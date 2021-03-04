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Новости культуры

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Кадр из фильма &laquo;Лига справедливости Зака Снайдера&raquo; (2021) Кадр из фильма &laquo;Лига справедливости Зака Снайдера&raquo; (2021)

Зак Снайдер раскрыл названия всех шести глав «Лиги справедливости»

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В официальном Twitter «Лиги справедливости» Зака Снайдера появились названия всех шести глав кинофильма.

Части называются Don't Count On It, Batman («Не рассчитывай на это, Бэтмен»), Age of Heroes («Эра героев»), Beloved Mother, Beloved Son («Возлюбленная мать, возлюбленный сын»), Change Machine («Машина перемен»), All The King's Horses («Вся королевская конница») и Something Darker («Кое-что пострашнее»).

В 2017 году фильм «Лига справедливости» вместо Зака Снайдера, вышедшего из процесса работы над картиной по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. В итоге лента не понравилась фанатам и самим актерам, настоявшим на выпуске режиссерской версии.

Ранее сообщалось, что Зак Снайдер хотел влюбить Бэтмена в Лоис Лэйн в «Лиге справедливости».

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