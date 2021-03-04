Суд отменил развод Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

Пресненский районный суд Москвы отменил вынесенное ранее решение о расторжении брака между музыкальным продюсером Бари Алибасовым и актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, пишет «Стархит».

Положительное решение о разводе было принято в декабре 2020 года, однако оно было оспорено, а 1 марта актриса заявила об отказе от исковых требований. «Это означает, что брак между Шукшиной и Алибасовым действителен и сохранен», — говорит адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник.

Она уточнила, что до сих пор не известно, где именно находится Бари Алибасов и в каком он состоянии, а также получает ли он необходимое в связи с пошатнувшимся здоровьем лечение или нет.

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Отношения супругов испортились, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью 10 млн руб., а тот передал ее своему помощнику. Договор дарения, уточняли юристы актрисы, Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. На спорное имущество был наложен арест.

Ранее Федосеевой-Шукшиной отказали в возбуждении дела против Алибасова.