Эдди Мерфи пришлось взять белого актера в фильм «Поездка в Америку»

Актер Эдди Мерфи в интервью Джимми Киммелу признался, что ему пришлось взять белого актера в фильм «Поездка в Америку» 1988 года.

Мерфи, который писал сценарий для фильма и играл в нем главную роль, объяснили, актерский состав вышел «слишком черным». В проект пригласили комика Луи Андерсона, который сыграл работника закусочной.

По словам артиста, он выбрал Луи Андерсона, поскольку был с ним знаком и знал, что он справится со смешной ролью.

Ранее сервис Amazon Prime Video опубликовал на YouTube трейлер второй части комедии «Поездка в Америку» Крэйга Брюэра с Эдди Мерфи в главной роли.