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Новости культуры

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Жюри «Берлинале» раздало первые призы

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Стали известны первые лауреаты Берлинского кинофестиваля.

Как сообщается на сайте киносмотра, в номинации «Лучший короткометражный фильм» жюри присудило «Золотого медведя» режиссеру из Молдавии Ольге Луковниковой. Она получила награду за фильм «Мой дядя Тюдор».

«Серебряного медведя» получил «Уходящий день» китайского режиссера Чжан Далэя о встрече внука с дедом.

Берлинале из-за пандемии коронавируса в 2021 году проводится в два этапа, первый из который проходит онлайн.

Ранее критики назвали фильм-фаворит программы Берлинале.

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