Киносага о Гарри Поттере может пополниться еще одним фильмом

Глава WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов намекнул на то, что киносага о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг может пополниться еще одним фильмом.

Как сообщает CinemaBlend, гендиректор упомянул потенциал франшизы. «Есть такая штучка, Гарри Поттер, одна из любимейших франшиз. И мы невероятно благодарны возможности сотрудничать с Джоан Роулинг, так что тут есть еще много радостей и потенциала», — сказал он.

Предположительно, студия Warner Bros. может снять полнометражный фильм на основе пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Известно, что следующий фильм, действие которого разворачивается во вселенной Гарри Поттера — это новая часть «Фантастических тварей». Ее премьера должна состояться 14 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Вуд и Рэдклифф снялись на одной обложке в честь 20-летия «Властелина колец» и «Гарри Поттера».