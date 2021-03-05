Ефремов вернулся в белгородскую колонию после карантина

Актер Михаил Ефремов вернулся из белгородского СИЗО в колонию, сообщает «Бел.ру».

В феврале Ефремов был этапирован из белгородской колонии в Москву в СИЗО «Водник». Он участвовал в следственных действиях по делу о лжесвидетельстве в свою пользу.

Вернувшись в Белгородскую область, Михаил Ефремов находился в изоляторе на карантине. Сейчас он вернулся в колонию.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Ранее сообщалось, что Ефремов выплатил пятую компенсацию семье Захарова.