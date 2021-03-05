Названо время выхода сиквела комедии «Космический джем»

Сиквел комедии «Космический джем» выйдет на экраны 14 июля 2021 года, в России — 15 июля.

Оригинальный фильм Джо Питка вышел в 1996 году. По сюжету, инопланетяне заимствуют таланты популярных баскетболистов и хотят поработить персонажей сериала Looney Tunes, выиграв у них в баскетбольном матче. На помощь мультяшки призывают баскетболиста Майкла Джордана.

Главным героем сиквела «Космический джем 2: Новое поколение» станет Леброн Джеймс, сообщает Entertainment Weekly.

Картина выйдет также на сервисе HBO Max.

Ранее Эдди Мерфи рассказал, как ему пришлось взять белого актера в фильм «Поездка в Америку».